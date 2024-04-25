Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Биографический фильм «Карина» выходит в российский прокат

Якутский фильм «Карина» выйдет с 25 апреля в российский прокат

close
100%
Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай' class="item-image" >
Телеграм-канал Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Фильм «Карина», который сняли в Якутии, выходит в российский прокат с 25 апреля. Об этом сообщила ТАСС режиссер и продюсер Марианна Сиэгэн.

При этом картину в кинотеатрах региона начали показывать с 11 апреля.

Лента установила рекорд, заработав за первый уикенд 12,9 миллиона рублей. Как отмечается в данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино, к 24 апреля сборы превысили 36 миллионов рублей.

Таким образом, «Карина» стала самым успешным якутским фильмом в прокате, опередив фильм «Айта» режиссера Степана Бурнашева (26 миллионов рублей).

С 25 апреля фильм будет показан в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Улан-Удэ, Хабаровске и других городах.

Сценарий фильма основан на реальном случае исчезновения четырехлетней девочки в лесу Якутии летом 2014 года. Девочка заблудилась в тайге вместе со своим щенком. Спустя 12 дней была найдена живой и невредимой.

Сценаристом выступила Мария Находкина. Консультанты фильма — настоящие спасатели и следователь, участвовавшие в поисковых операциях.

Съемки проходили в условиях лесных пожаров, охвативших Якутию в 2021 году, а массовые сцены фильма снимались с участием настоящих волонтеров, помогавших в поисковых операциях 2014 года.

Ранее в Иране состоялась премьера фильма «Опьяненные любовью» с Ханде Эрчел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами