Ювелир заявил, что обручальное кольцо Николая Баскова стоит как московская квартира

На церемонии награждения «Муз-ТВ» певца Николая Баскова заметили с кольцом, похожим на обручальное. Ювелир Григорий Бакатов заявил kp.ru, что «кольцо стоит как квартира в Москве».

Артист исполнил в этот вечер свои хиты. Поклонницы сразу заметили золотое кольцо на правой руке.

«Это похоже на обручальное кольцо. Николай сияет от счастья, как бриллиант», — добавил Бакатов, увидев фото кольца народного артиста.

Басков обычно никогда не комментирует свою личную жизнь. В интервью журналистам он неоднократно упоминал, что избегает разглашать свои новые романтические отношения после прежних неудач.

«Возможно, я скрываю свою любовь», — заявил певец в беседе с kp.ru. — Я так устал от публичности своей личной жизни, что решил больше не тратить время на объяснения и разговоры».

До этого Басков рассказал также, что совершенно нормально относится к откровенным фотосессиям девушек. Изначально исполнитель пошутил, что именно по подобным снимкам и выбирает будущих возлюбленных, но затем его попросили «ответить серьезно».

Ранее Дмитрий Дибров рассказал, как новое хобби помогает ему бороться с последствиями инсульта.