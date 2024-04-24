Михайлов написал песню в США про русских солдат

Певец Стас Михайлов признался, что сочинил песню про русских солдат во время своей поездки в США. Об этом сообщает NEWS.ru.

Михайлов написал композицию в Нью-Йорке во времена, когда еще посещал Америку.

«Еще тогда. Вот как это может быть. <...> Именно в Америке про русских солдат. <...> Прошел год, в этом же отеле я живу и опять пишу ночью песню», — поделился артист.

Михайлов также заявил, что в ближайшее время не собирается гастролировать за рубежом. По мнению певца, выступать нужно там, где его ждут, и где он будет уверен, что «точно будет так, как должно быть». Артист заявил, что всегда должен управлять ситуацией.

В марте 2023 года Михайлов признался, что редко проводит время с детьми из-за напряженного графика.

У Михайлова четверо родных детей. Сын Никита и дочь Дарья родились в первом браке певца. Младшие дочери Михайлова Иванна и Мария появились на свет в союзе с Инной. У супруги артиста также двое детей от прошлого брака — сын Андрей и дочь Ева. В марте 2024-го Михайлов признался, что хотел бы завести пятого ребенка.

Ранее Стас Михайлов усомнился в репертуаре после теракта в «Крокусе».