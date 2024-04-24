Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Люся Чеботина рассказала, почему ее часто останавливают сотрудники ДПС

Певица Люся Чеботина призналась, что сотрудники ДПС останавливают ее ради фото

close
100%
Телеканал «НТВ»

Певица Люся Чеботина в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» призналась, что сотрудники ДПС часто останавливают ее ради совместных снимков.

По словам артистки, ее нередко замечают сотрудники ДПС и специально останавливают ради снимка. Чеботина посмеялась, что не обделена мужским вниманием. Она также выразила мнение, что русские люди умеют танцевать под веселую музыку как никто другой.

«Мы любим лирику, мы любим грустные песни. Но то, как танцуют русские на праздниках — не танцует никто, мне кажется. Мы любители отжигать, любители веселиться», — отметила Чеботина.

Недавно Люся Чеботина призналась, что певец Филипп Киркоров постоянно давал советы и направлял ее на протяжении всей карьеры. Она говорила, что сама планирует наставлять молодых коллег, когда станет старше. Певица добавила, что считает музыку бизнесом, который существует по принципу «заработал — вложил обратно». Этого мнения, считает Чеботина, придерживаются те молодые музыканты, которые развиваются в индустрии без продюсеров и лейблов.

Ранее продюсер Бабичев посоветовал Бабкиной закрепить успех после кавера на Инстасамку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами