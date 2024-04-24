Люся Чеботина рассказала, почему ее часто останавливают сотрудники ДПС

Певица Люся Чеботина в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» призналась, что сотрудники ДПС часто останавливают ее ради совместных снимков.

По словам артистки, ее нередко замечают сотрудники ДПС и специально останавливают ради снимка. Чеботина посмеялась, что не обделена мужским вниманием. Она также выразила мнение, что русские люди умеют танцевать под веселую музыку как никто другой.

«Мы любим лирику, мы любим грустные песни. Но то, как танцуют русские на праздниках — не танцует никто, мне кажется. Мы любители отжигать, любители веселиться», — отметила Чеботина.

Недавно Люся Чеботина призналась, что певец Филипп Киркоров постоянно давал советы и направлял ее на протяжении всей карьеры. Она говорила, что сама планирует наставлять молодых коллег, когда станет старше. Певица добавила, что считает музыку бизнесом, который существует по принципу «заработал — вложил обратно». Этого мнения, считает Чеботина, придерживаются те молодые музыканты, которые развиваются в индустрии без продюсеров и лейблов.

Ранее продюсер Бабичев посоветовал Бабкиной закрепить успех после кавера на Инстасамку.