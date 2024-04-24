Кузя станет «пельменным королем» в продолжении «Универа»

Актер Виталий Гогунский сыграет разбогатевшего Кузю в сериале «Универ. 13 лет спустя», который выйдет на экраны уже 13 мая. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ТНТ.

«Было немного волнительно возвращаться после 11-летнего перерыва, но в то же время появился новый опыт, появились новые грани и в моей жизни, и в роли Кузи, который все это время жил в Агаповке, где успел разбогатеть и стать олигархом. Я, честно говоря, давно не испытывал такого азарта, ждал каждый съемочный день, легко просыпался в шесть утра», — уточнил Гогунский.

По сюжету нового ситкома Кузя прожил 13 лет в отдалении от друзей, где смог разбогатеть и стать «пельменным королем». Теперь бывший каратист живет в особняке, ездит по двору на коне и пытается вернуть Машу, которую сыграла Анна Хилькевич.

О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ. 13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

В августе 2023 года актриса Настасья Самбурская объяснила свое нежелание сниматься в продолжении «Универа» отсутствием финансовой мотивации.

Ранее Киркоров рассказал, какой неприятный случай из жизни никогда не забудет.