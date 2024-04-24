Эвелина Бледанс о Пугачевой: «Очень не хватает этих ребят»

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что ждет возращения певицы Аллы Пугачевой в Россию. Ее слова передает «СтарХит».

«Я верю в то, что буду снова наблюдать за детками. Мне очень не хватает этих ребят прекрасных, которых я наблюдала в соцсетях», — призналась она.

Бледанс посетовала, что сейчас звезды «оторвались друг от друга».

10 апреля знакомые Пугачевой признались в беседе с kp.ru, что исполнительница планирует приехать в Россию уже в нынешнем году. По их словам, визит исполнительницы будет недолгим — певица приедет всего на день летом, чтобы «проведать свою недвижимость».

Позднее адвокат Андрей Князев предположил, что певица вернется в Россию ради документов на замок в Грязи. Она хочет переоформить недвижимость на себя из-за статуса иноагента своего супруга.

В сентябре 2022 года Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности». В октябре того же года юморист и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль.

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