Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ефремова отказались выпускать по УДО из-за опоздания

Mash: актеру Михаилу Ефремову отказали в УДО из-за нарушения режима колонии

close
100%
Валерий Левитин/РИА Новости

Актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении из-за того, что он нарушил режим колонии в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в феврале в ИК-4 утвердили прошение Ефремова об УДО и начали подготовку к процедуре. В ходе нее выяснилось, что актер опоздал на одно из обязательных мероприятий тюрьмы, за что получил выговор. В связи с этим в колонии отказали актеру в УДО.

При этом адвокат Ефремова опроверг в беседе с каналом информацию о том, что Ефремов направлял какие-либо прошения об освобождении. Он добавил также, что в ИК-4 не было никакой внутренней комиссии. В то же время в Алексеевском районном суде подтвердили, что прошение об УДО Ефремова должно было прийти в марте.

В начале марта сообщалось, что у Ефремова выявили два нарушения за время нахождения в ИК-4 в Белгородской области. Они могут сыграть решающую роль на суде об освобождении артиста.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание уже на протяжении трех лет.

Ранее в Москве избили мужа Поплавской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами