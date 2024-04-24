Ефремова отказались выпускать по УДО из-за опоздания

Актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении из-за того, что он нарушил режим колонии в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в феврале в ИК-4 утвердили прошение Ефремова об УДО и начали подготовку к процедуре. В ходе нее выяснилось, что актер опоздал на одно из обязательных мероприятий тюрьмы, за что получил выговор. В связи с этим в колонии отказали актеру в УДО.

При этом адвокат Ефремова опроверг в беседе с каналом информацию о том, что Ефремов направлял какие-либо прошения об освобождении. Он добавил также, что в ИК-4 не было никакой внутренней комиссии. В то же время в Алексеевском районном суде подтвердили, что прошение об УДО Ефремова должно было прийти в марте.

В начале марта сообщалось, что у Ефремова выявили два нарушения за время нахождения в ИК-4 в Белгородской области. Они могут сыграть решающую роль на суде об освобождении артиста.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание уже на протяжении трех лет.

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