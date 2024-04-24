Мировая премьера фильма Ивана Соснина «Пришелец» пройдет на ММКФ

На 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) состоится премьера фильма «Пришелец» российского режиссера Ивана Соснина. Об этом пишет ТАСС.

Сюжет картины разворачивается в уральской деревне и рассказывает о главном герое Леше, который стремится связаться с представителями внеземных цивилизаций.

Фильм представляет собой эксперимент в жанре фантастики с ограниченным бюджетом.

Главную роль в картине исполнил Максим Стоянов. Соснин известен фильмами «Невесомость», «Чернильное море», «Москва — Владивосток», «Далекие близкие», «Иваново счастье» и другими.

На фестивале также состоятся премьеры других работ, включая драмеди «Лгунья» режиссера Юлии Трофимовой и драму турецкого режиссера Мурата Дюзгюноглу «Меж псом и волком». ММКФ проходит с 19 по 26 апреля под руководством Никиты Михалкова. Первый фестиваль состоялся в 1935 году, и с 1999 года ММКФ проводится ежегодно.

До этого программный директор 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев сообщил о более чем 30 мировых премьерах, включенных в фестиваль в этом году.

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