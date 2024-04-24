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Netflix опубликовал трейлер научно-фантастического триллера «Атлас» с Дженнифер Лопес

Netflix показал трейлер новой кинокартины «Атлас» с Лопес в главной роли

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Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер научно-фантастического фильма под названием «Атлас», в котором главную роль исполнила актриса Дженнифер Лопес. Видео доступно на официальном YouTube-канале Netflix.

Премьера картины запланирована на 24 мая с русскими субтитрами.

Сюжет «Атласа» повествует о исследовательнице по имени Атлас Шеферд, которой предстоит объединить усилия с искусственным интеллектом, чтобы выследить беглого робота, с которым у них общее загадочное прошлое. В актерском составе также присутствуют Симу Лю (из фильма «Шан-Чи»), Стерлинг К. Браун (из «Американского чтива»), Марк Стронг (из «Игры в имитацию») и другие талантливые артисты.

Режиссерское кресло занял Брэд Пейтон, известный по фильму «Рэмпейдж», а сценарий написал Арон Эли Колейт, известный своей работой на популярным сериалом «Герои».

До этого актриса и певица Дженнифер Лопес показала поклонникам, как изменилась ее внешность. Знаменитость опубликовала снимки в социальной сети. Лопес выложила две фотографии с разницей в 20 лет.

Ранее Дженнифер Лопес высмеяли за грязные джинсы.

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