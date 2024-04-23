Директор Самойловой заявил, что СК планирует проверку из-за испорченного лекарства певицы

Пиар-директор Юлии Самойловой Василий Кучумов рассказал «Газете.Ru», что Следственный комитет связался с певицей после истории с испорченным в отеле Геленджика дорогостоящим лекарством. По его мнению, следователи могут устроить проверку в «Метрополе».

«Этот момент с лекарством, конечно, подпортил и настроение, и впечатление, и чуть не подпортил здоровье. Небольшой тур по региону сорван. Сейчас Юля отправляется на поезде в Москву. Лекарства нет, курс прерывать надолго вообще нельзя, поэтому едут домой, где есть это лекарство. Кстати, Самойловой позвонили представители Следственного комитета России, но переговорить особо не удалось, потому что связь прерывается. По приезде в Москву, я думаю, они свяжутся, и будет понятно, с какой целью СК интересуется этим вопросом. Надеюсь, что хотят устроить проверку по данному факту», — сказал Кучумов.

Он рассказал, что генеральный директор «Метрополя» извинился перед Самойловой только после того, как «эту тему массово подняли в прессе».

«До этого сотрудники отеля почему-то позволили себе хамить, утверждали, что Юля привезла заранее испорченные лекарства. Ценность таких извинений спустя время и вот эти все события, она, конечно, ничтожна мала и выглядит более формальной. Лекарство стоит около миллиона, его в аптеках найти просто невозможно. Больше всего опечалило такое отношение. Причем с каждым из отелей, куда приезжает Юля с командой и с мужем, всегда проговаривается заранее возможность хранения лекарства. Потому что его нужно хранить в холодильнике, в котором нет наледи, с постоянным режимом температуры, чтобы там не было никаких продуктов. То есть профессиональный холодильник должен быть. Никто не отказывал, в этот раз тоже не отказали, но почему-то хранили не так, как попросили», — пояснил Кучумов.

По его словам, Самойлова не будет требовать возмещения ущерба от отеля, так как это лекарство ей выдает по льготе Министерство здравоохранения.

«Требовать возмещения стоимости лекарства, наверное, должно государство в широком смысле этого слова. Ведь они выдавали его Юле. В целом несмотря на то, что отель достаточно качественный и свои услуги предоставляют на высоком уровне, хотелось бы, чтобы они отношение к своим постояльцам выдерживали в такой же категории звезд. Потому что приезжает же не только Самойлова, приезжают другие пациенты, которые хотят поближе к морю на какой-то непродолжительный период. Сердечники, онкобольные или еще кто-то. Кому тоже нужно постоянно принимать свои лекарства. И, конечно, сейчас будет большой вопрос со стороны всех постояльцев, удастся ли там сохранить свой препарат в нужном состоянии, или нет», — заключил Кучумов.

21 апреля издание kp.ru сообщило, что певица Юлия Самойлова лишилась лекарства за 800 тысяч рублей в одном из отелей Геленджика. У певицы спинальная мышечная атрофия, и ей приходится постоянно принимать дорогостоящее лекарство от СМА, которое нужно хранить в специальном холодильнике. Артистка попросила персонал отеля помочь с хранением ампулы, но утром выяснилось, что содержимое замерзло.

«Мы просили положить в холодильник при температуре от 2 до 8 градусов. Но его заморозили. Потом сказали, что это моя вина. Хотя я знаю, как им пользоваться. Я не знаю, что делать, я в полном недоумении. В отеле говорят, что они не несут ответственности», — написала певица в своих соцсетях.

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