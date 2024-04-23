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Звезда «Холопа» рассказала об отношениях мужа с дочерью от прошлого брака

Актриса Дибцева заявила, что ее муж обязан любить ее дочь от прошлого брака

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Личный архив

Актриса Ольга Дибцева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее муж Евгений находится в хороших отношениях с ее дочерью от предыдущего брака Симой.

Дибцева призналась, что сильно переживала, как ее новый супруг будет взаимодействовать с ее ребенком. Она объяснила, что Евгений не обязан любить ее детей.

«Но Женя очень добрый и у него огромное сердце, он очень любит детей и много проделал работы, чтобы подружиться с Симой», — рассказала артистка.

Дибцева назвала супруга лучшим мужчиной на свете, который создан для нее.

«Моя душа, моя любовь и моя вторая половина. Стоило пройти столько испытаний, чтобы встретить его», — отметила актриса.

В сентябре 2023 года Дибцева сообщила, что разводится с предпринимателем Романом Бочаровым после пяти лет брака. В их союзе родилась дочь Серафима в 2019 году. В декабре актриса рассказала, что беременна во второй раз от нового возлюбленного. В феврале актриса родила младшую дочь.

Дибцева в шутку призналась, что ее отношения с мужем настолько хорошие, что ей не хочется снова работать.

Ранее Чуйков сделал предложение Муцениеце в прямом эфире.

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