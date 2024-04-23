Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергей Жуков снова номинировал сына Круга на вылет из «Новой Фабрики звезд»

Продюсеры «Новой Фабрики звезд» остались недовольны новым отчетным концертом

close
100%
ТНТ

Лидер группы «Руки Вверх» и наставник шоу «Новая Фабрика звезд» Сергей Жуков снова номинировал на вылет из проекта Александра Круга — сына шансонье Михаила Круга. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ТНТ.

«Если с Сосо было все классно, то теперь нужно сделать что-то как у Сосо, но самому», — сказал Жуков.

На предыдущем концерте Круг вместе с Сосо Павлиашвили исполнили песню «Небо на ладони».

На телеканале уточнили, что наставники и продюсеры «Новой Фабрики звезд» остались недовольны очередным отчетным концертом «фабрикантов».

Жуков упрекнул своих подопечных в том, что некоторые номера были «на отвали», а Сергей Шнуров раскритиковал Семена Полищука и Габриэля Александрова за их самовыражение на сцене.

Сергей Шнуров предложил на вылет кандидатуру Софьи Полозовой, а продюсер «Новой Фабрики звезд» Юлия Сумачева — Александрова.

На отчетном концерте в воскресенье 28 апреля номинанты исполнят свои авторские песни, и станет известно, кто покинет проект.

Накануне концертный директор Ольга Оркина заявила, что певица Ирина Круг увеличила свой гонорар до 4 млн рублей после успеха сына Александра на шоу «Новая Фабрика звезд».

Ранее неизлечимо больная Селин Дион рассказала о возвращении на сцену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами