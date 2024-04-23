Сергей Жуков снова номинировал сына Круга на вылет из «Новой Фабрики звезд»

Лидер группы «Руки Вверх» и наставник шоу «Новая Фабрика звезд» Сергей Жуков снова номинировал на вылет из проекта Александра Круга — сына шансонье Михаила Круга. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ТНТ.

«Если с Сосо было все классно, то теперь нужно сделать что-то как у Сосо, но самому», — сказал Жуков.

На предыдущем концерте Круг вместе с Сосо Павлиашвили исполнили песню «Небо на ладони».

На телеканале уточнили, что наставники и продюсеры «Новой Фабрики звезд» остались недовольны очередным отчетным концертом «фабрикантов».

Жуков упрекнул своих подопечных в том, что некоторые номера были «на отвали», а Сергей Шнуров раскритиковал Семена Полищука и Габриэля Александрова за их самовыражение на сцене.

Сергей Шнуров предложил на вылет кандидатуру Софьи Полозовой, а продюсер «Новой Фабрики звезд» Юлия Сумачева — Александрова.

На отчетном концерте в воскресенье 28 апреля номинанты исполнят свои авторские песни, и станет известно, кто покинет проект.

Накануне концертный директор Ольга Оркина заявила, что певица Ирина Круг увеличила свой гонорар до 4 млн рублей после успеха сына Александра на шоу «Новая Фабрика звезд».

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