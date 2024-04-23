Член британской королевской семьи позвал популярную актрису на наркооргию

Австралийская актриса Ребел Уилсон в своих мемуарах рассказала, как некий член британской королевской семьи позвал ее на наркооргию. Книгу популярной комедийной актрисы цитирует Page SIx.

По словам 44-летней Уилсон, это произошло в Калифорнии в 2014 году, а мужчина, пригласивший ее, находится на «пятнадцатом или двадцатом месте в очереди на британский трон».

Представитель Виндзоров объяснил Уилсон, что на вечеринке в стиле Средневековья организаторам нужно было «больше девушек». Мероприятие проводили в доме некого «технологического миллиардера» под Лос-Анджелесом.

Уилсон, на тот момент девственница, решила, что сможет найти себе бойфренда на этом мероприятии, и надела бальное платье со шляпой-конусом. По ее словам, гостей развлекали акробаты, рыцари на лошадях и девушки, одетые в русалок и плававшие в бассейне.

«Я смотрела, как член королевской семьи там плещется, а сама все время поправляла грудь. Потом я поправила на себе платье и убежала как можно быстрее», — призналась актриса, вспоминая о своей реакции на момент, когда гостям начали раздавать наркотики.

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