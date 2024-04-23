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Названы самые востребованные у россиян книги с рук

«Авито»: писатели Стивен Кинг и Джоан Роулинг остаются лидерами продаж

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E]Nicolas Celaya/Global Look Press

В первом квартале 2024 года продажи книг на площадке для размещения интернет-объявлений «Авито» увеличились на 11% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы.

По данным сервиса, вышедшие в 2023 и 2024 годах кинокартины отразились на спросе книг, легших в основу их сценариев. Так, «Дюна» Фрэнка Герберта стала хитом: накануне премьеры второй части блокбастера Дени Вильнева спрос на одноименную книгу вырос более чем в 2 раза.

Книга российского журналиста Роберта Гараева «Слово пацана» в начале 2024 года продавалась почти в 12 раз чаще, чем в начале 2023, а в январе – марте 2024 россияне приобрели на 15% больше копий книги на «Авито», чем в октябре – декабре 2023.

Абсолютными лидерами по доле в общем объеме продаж остаются произведения Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере, второе место по продажам занимают хоррор-романы Стивена Кинга.

Спрос на психологические произведения писательницы Ольги Примаченко за год вырос на 70% — ее книга о саморазвитии «К себе нежно» остается востребованной уже несколько лет подряд и также скоро получит экранизацию.

Кроме того, продажи книги «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» американского писателя Марком Мэнсона за год выросли на 47%.

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