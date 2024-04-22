Кондитер о скандале с Агзамовым: «Мне были закрыты двери на Пятницу»

Звездный кондитер Марина Синицкая рассказала о скандале со своим популярным коллегой Ренатом Агзамовым. Ее цитирует портал «Страсти».

Вместе с Агзамовым она снималась на шоу «Кондитер» и нашла много общих тем для разговора. Подружилась она и со второй ведущей Ольгой Вашуриной.

«Во время съемок и работы в кадре в этом трио я почувствовала настоящую химию, которая так важна между ведущими. Нам было весело, кайфово, мы постоянно шутили и смеялись», — заявила она.

Однажды, отметила Синицкая, она захотела стать третьей ведущей на шоу и отправила эту идею на канал, после чего отношения с ведущими «Кондитера» были разрушены.

«Вмешались «злые языки», которые все исковеркали и использовали историю против меня. Мне полностью были закрыты двери на Пятницу», — говорит она.

По словам Синицкой, она осознает, что поступила некрасиво, однако злится на действия Рената как лица канала, а он якобы не хочет все обсудить.

«Оглядываясь назад, я думаю, что если бы я тогда стала третьей ведущей — это в любом случае была бы ошибка. Я находилась бы в тени Рената, чувствовала бы себя «третьей» и не добилась бы тех блестящих результатов, которые есть сейчас», — заключила кондитер.

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