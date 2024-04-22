Сосо Павлиашвили оценил идею включить песни Газманова и Shaman в школьную программу

Певец Сосо Павлиашвили в разговоре с kp.ru поддержал идею включить песни Олега Газманова и Shaman в школьную программу.

«Дети пусть слушают хорошую, душевную музыку параллельно тому, что играет у них в наушниках. Можно проходить не только Олега и SHAMAN'а, есть огромное количество хороших песен, которые нужно показывать детям, чтобы они об этом знали и гордились ими», — высказался Павлиашвили.

Он также не без гордости напомнил, что некоторые его песни играют и в школах и в церквях. В качестве примера Павлиашвили указал треки «Помолимся за родителей» и «Небо на ладони». Инициативу также поддержал и Григорий Лепс, который признался, что впервые слышит об этой идее. Артист также согласился, чтобы и его произведения включили в школьную программу.

«Я еще не достиг такой вершины, как Газманов и SHAMAN, чтобы мои песни включали в школьную программу. Но я к ним отношусь очень положительно. Газманов — мой приятель, с Шаманом лично не знаком, но он очень талантливый парень», — выразил солидарность с коллегами певец Юрий Антонов.

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