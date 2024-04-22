Филипп Киркоров узнал старого друга по тембру голоса в спецвыпуске «Маски»

Певец Филипп Киркоров узнал Кая Метова в костюме Космонавта на телешоу «Маска».

Космонавт стал приглашенным гостем спецвыпуска в честь полуфинала. Киркоров сначала выдвинул версию, что под костюмом скрывается стилист и активист Сергей Зверев. Космонавт спел песню «Голая» группы «Градусы», и Киркоров с первых нот узнал Метова по голосу. Певица Валерия в свою очередь предположила, что под маской скрывается Александр Буйнов, но «поп-король» настоял на своем, и Метов снял маску.

Я знаком с этим человеком ровно 20 лет, в прошлом году эта цифра исполнилась — это Кай Метов. Он является автором потрясающей песни «Роза чайная», которую мы спели с Машей Распутиной. А до этого он покорил всех песней Position № 2. Спрятать такой тембр невозможно. Как летит время, а ты актуален, востребован. Ты просто космос», — высказался Киркоров.

Метов признался, что испытал невероятное количество эмоций, когда наконец смог снять скафандр и «спуститься на Землю». Артист пошутил, что в космосе для него слишком жарко.

Ранее Щенок снял маску в телешоу и покинул проект.