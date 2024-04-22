Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Филипп Киркоров узнал старого друга по тембру голоса в спецвыпуске «Маски»

Певец Филипп Киркоров узнал Кая Метова в костюме Космонавта на «Маске»

close
100%
Телеканал «НТВ»

Певец Филипп Киркоров узнал Кая Метова в костюме Космонавта на телешоу «Маска».

Космонавт стал приглашенным гостем спецвыпуска в честь полуфинала. Киркоров сначала выдвинул версию, что под костюмом скрывается стилист и активист Сергей Зверев. Космонавт спел песню «Голая» группы «Градусы», и Киркоров с первых нот узнал Метова по голосу. Певица Валерия в свою очередь предположила, что под маской скрывается Александр Буйнов, но «поп-король» настоял на своем, и Метов снял маску.

Я знаком с этим человеком ровно 20 лет, в прошлом году эта цифра исполнилась — это Кай Метов. Он является автором потрясающей песни «Роза чайная», которую мы спели с Машей Распутиной. А до этого он покорил всех песней Position № 2. Спрятать такой тембр невозможно. Как летит время, а ты актуален, востребован. Ты просто космос», — высказался Киркоров.

Метов признался, что испытал невероятное количество эмоций, когда наконец смог снять скафандр и «спуститься на Землю». Артист пошутил, что в космосе для него слишком жарко.

Ранее Щенок снял маску в телешоу и покинул проект.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами