Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о подготовке нового исторического сериала про Александра I

Актер Федор Лавров сыграет Павла I в новом историческом сериале про Александра I

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Федор Лавров готовится к роли императора Павла I в новом сериале про Александра I. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что снимается одновременно в четырех проектах. При этом артист уточнил, что некоторые из них еще находятся на начальной стадии подготовки, в том числе проект про Александра I.

«Мы еще его не досняли. Он в работе. Пока не ясно, когда сериал выйдет», — пояснил Лавров.

Исторический многосерийный фильм снимает режиссер Артем Насыбулин, в роли Александра I выступил Евгений Романцов. В фильме также снялись Анна Банщикова, Глеб Бочков, Анна Снаткина, Даниил Спиваковский, Артем Ткаченко, Аня Чиповская, Юрий Чурсин и другие артисты.

22 апреля также выйдет и другой проект с участием Лаврова — комедийная мелодрама «Ангелы района» с Анной Михалковой и Александром Робаком. Сериал рассказывает о семье Шаталовых, которая играет значимую роль в жизни целого района.

«Со зрителем сейчас не успеваю особо общаться. Но друзьям, которые посмотрели, очень многим нравится, многие говорили, что очень крутая история получилась, такая добрая и смешная. То есть, в основном, я слышал только хорошее», — резюмировал Лавров.

Ранее Макс Фадеев прокомментировал слухи о том, что за новой «Глюкозой» скрывается Мизулина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами