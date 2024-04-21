Лепс заявил об интимной пластике

Певец Григорий Лепс заявил, что сделал интимную пластику. Об этом сообщает mk.ru.

Лепс рассказал, что сделал операцию на своем половом органе. Как уточняет издание, было непонятно, сказал ли это певец всерьез или в шутку.

«Но есть побочка. Меньше стал, собака», — поделился артист.

Лепс также признался, что деньги для него не главное. По словам певца, он ведет аскетичный образ жизни.

«У меня есть дорогие вещи, но я к ним отношусь спокойно. Если у меня будет пустая палатка, я не расстроюсь», — рассказал исполнитель.

В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс. С бывшей женой Анной Лепс сохранил дружеские отношения.

13 апреля во время концерта Лепса в Костроме певец выбил телефон из рук фанатки. Одна из поклонниц продолжала записывать исполнителя на видео, когда тот просил перестать это делать.

Ранее Лепс прокомментировал матом скандал с фанаткой.