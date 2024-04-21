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Продюсер заявил о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Продюсер Саглиани заявил, что Пугачева планирует оформить на себя замок

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Илья Саглиани заявил в беседе с kp.ru, что певица Алла Пугачева может приехать в Россию в этом году.

По словам Саглиани, Пугачева собирается оформлять на себя замок в деревне Грязь, чтобы исключить потери недвижимости мужа-иноагента Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

«Последние события показывают, что Пугачева хочет продолжать карьеру в России — но она ошибается если думает, что все ее слова и поступки последних двух лет «забудутся». Люди примут ее только в том случае, если певица признает ошибки и четко заявит о своей патриотической позиции. Надо любить свою страну и тогда не придется приезжать «тайно», — заявил продюсер.

Как отмечает kp.ru, Пугачева может приехать в конце июня и выступить в Москве.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с Галкиным и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

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