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Названа дата выхода второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Netflix: второй сезон «Игры в кальмара» выйдет во второй половине 2024 года

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Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустит продолжение сериала «Игра в кальмара» во второй половине 2024 года. Об этом сообщил генеральный содиректор компании Тед Сарандос в беседе с изданием The Hollywood Reporter.

Точную дату выхода второго сезона культового сериала он не назвал.

По словам Сарандоса, в этом году Netflix покажет продолжение «Ночного агента» и последний сезон «Кобры Кай». Кроме того, ожидается выход новых сезонов «Внешних отмелей», «Эмили в Париже» и «Монстра».

Представитель компании рассказал, что в списке новых сериалов этого года находятся вестерн «Первобытная Америка» Питера Берга и автобиографический проект «Сенна» о легендарном гонщике «Формулы-1» Айртоне Сенне. Также на стриминговом сервисе выйдет экранизация романа Элин Хильдербранд «Идеальная пара», главные роли в которой исполнили Николь Кидман и Лив Шрайбер.

В середине марта актер О Ен Су, известный по роли пенсионера в сериале «Игра в кальмара», получил восемь месяцев условного срока по делу о домогательствах.

Ранее Netflix показал первые кадры из продолжения «Игры в кальмара».

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