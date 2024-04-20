Умер актер из «Дронго» и «Не бойся, я с тобой!»

Заслуженный артист Азербайджана актер Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщил на своем сайте Азербайджанский Государственный Академический русский драматический театр.

«Коллектив Азербайджанского Государственного Академического русского драматического театра выражает глубокие соболезнования близким и родным артиста», — говорится в некрологе.

Омельченко родился в 1976 году в Баку. Работал в муниципальном театре, в театре юного зрителя, а с 1997-го в труппе Азербайджанского театра русской драмы.

На сцене играл в постановках «Аленький цветочек», «Бременские музыканты», «Щелкунчик», «Мнимый больной», «Чайка». Среди телевизионных работ — «Кровавый январь», «Дронго», «Колдун», «Не бойся, я с тобой!» и другие.

До этого в Москве в возрасте 77 лет ушел из жизни советский актер Виктор Степанов. Он исполнил одну из ролей в фильме режиссера Бориса Долина «Верные сердца», вышедшем в 1959 году.

Ранее умер актер, который снимался с Зеленским в сериале «Слуга народа».