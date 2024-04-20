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Рэпера Платину выдворят из России

Рэпера Платину оштрафовали на 4 тысячи рублей, его депортируют

Латвийский рэпер Роберт Плаудис, более известный под творческим псевдонимом Платина, получил административный штраф в размере 4 тыс. руб. с требованием покинуть Россию. Об этом сообщает телеканал «Вести-Томск» в Telegram.

«Суд в Томске назначил наказание в виде штрафа в 4 тыс. рублей», — указывается в публикации.

Кроме того, исполнителю предписано покинуть пределы Российской Федерации. Данные решения связаны с тем, что музыкант отказался проходить медицинское освидетельствование на опьянение и подвергся административному наказанию за употребление запрещенных веществ.

«До депортации иностранный гражданин будет содержаться в спецприемнике Томска», — отмечается в материале.

Накануне Платину задержали сотрудники ОМОН во время концерта в Томске. Артиста увели со сцены. Полицейские составили на рэпера несколько административных протоколов, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и нарушение порядка пребывания на территории РФ. Уточняется, что цель въезда Плаудиса на территорию России не соответствует его деятельности.

Ранее Паша Техник попал в больницу после словесной перепалки с полицией.

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