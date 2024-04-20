Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певица Слава пожаловалась на людей, которые все портят: «Пошли эти люди»

Певица Слава обругала часто обманывающих ее людей

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Слава разозлилась на людей, которые часто врут. Слова исполнительницы передает Telegram-канал «Звездач».

«Есть люди в моей жизни, которые постоянно что-то портят своим враньем. <...> Пошли эти люди...!» — написала она.

Артистка добавила, что в общении с подобными знакомыми старалась ждать изменений от них, поскольку она «добрый и прощающий человек». Слава добавила, что пока она надеялась на изменения, те люди даже не собирались меняться. Она призналась, что эта ситуация морально и физически истощила ее. При этом артистка не стала раскрывать, о каких людях идет речь.

14 марта певица Слава пожаловалась на плохую память, посетовав на старость. Она призналась, что трижды пыталась перепеть песню на концерте, но забывала слова.

Недавно Слава опубликовала в соцсетях фото, на котором артистка повторила «ковбойский» образ голливудской звезды Бейонсе. Снимок певица сопроводила фразой: «Все, бабуля в теме. Бабка-ковбой».

Ранее стало известно о снижении интереса к Киркорову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами