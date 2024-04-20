Певица Слава пожаловалась на людей, которые все портят: «Пошли эти люди»

Певица Слава разозлилась на людей, которые часто врут. Слова исполнительницы передает Telegram-канал «Звездач».

«Есть люди в моей жизни, которые постоянно что-то портят своим враньем. <...> Пошли эти люди...!» — написала она.

Артистка добавила, что в общении с подобными знакомыми старалась ждать изменений от них, поскольку она «добрый и прощающий человек». Слава добавила, что пока она надеялась на изменения, те люди даже не собирались меняться. Она призналась, что эта ситуация морально и физически истощила ее. При этом артистка не стала раскрывать, о каких людях идет речь.

14 марта певица Слава пожаловалась на плохую память, посетовав на старость. Она призналась, что трижды пыталась перепеть песню на концерте, но забывала слова.

Недавно Слава опубликовала в соцсетях фото, на котором артистка повторила «ковбойский» образ голливудской звезды Бейонсе. Снимок певица сопроводила фразой: «Все, бабуля в теме. Бабка-ковбой».

Ранее стало известно о снижении интереса к Киркорову.