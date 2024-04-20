Семье Носкова пришлось продать два участка после инсульта певца

Супруга певца Николая Носкова Марина призналась, что артист продолжает прокармливать семью, зарабатывая на своих концертах. Ее слова передает aif.ru.

«У нас есть квартира в Москве, но Николай хочет жить именно за городом. По­этому арендуем дом за весьма внушительную сумму», — поделилась она.

По словам женщины, Носковы также владели двумя участками в Крыму и Подмосковье, однако их пришлось продать, чтобы собрать необходимую на лечение артиста после инсульта сумму.

«Мы, знаете, как живем? День прошел — и слава Богу! Планировать что-то далеко, тем более в нашем случае и в это время, очень сложно», — призналась жена певца.

В той же беседе Носкова рассказала, что ее супруг уже на протяжении трех лет ведет концертную деятельность и за все время отменил лишь один концерт по состоянию здоровья.

28 марта 2017 года Носков попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе. Артисту провели операцию и диагностировали инсульт. 12 августа 2018 года гитарист группы «Парк Горького» Алексей Белов заявил, что певец очень болен и он молится за его выздоровление.

Ранее сообщалось, что Куклачев с трудом дышит после инфаркта.