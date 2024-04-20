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Семье Носкова пришлось продать два участка после инсульта певца

Жена Носкова Марина заявила, что семья продала недвижимость ради лечения певца

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Супруга певца Николая Носкова Марина призналась, что артист продолжает прокармливать семью, зарабатывая на своих концертах. Ее слова передает aif.ru.

«У нас есть квартира в Москве, но Николай хочет жить именно за городом. По­этому арендуем дом за весьма внушительную сумму», — поделилась она.

По словам женщины, Носковы также владели двумя участками в Крыму и Подмосковье, однако их пришлось продать, чтобы собрать необходимую на лечение артиста после инсульта сумму.

«Мы, знаете, как живем? День прошел — и слава Богу! Планировать что-то далеко, тем более в нашем случае и в это время, очень сложно», — призналась жена певца.

В той же беседе Носкова рассказала, что ее супруг уже на протяжении трех лет ведет концертную деятельность и за все время отменил лишь один концерт по состоянию здоровья.

28 марта 2017 года Носков попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе. Артисту провели операцию и диагностировали инсульт. 12 августа 2018 года гитарист группы «Парк Горького» Алексей Белов заявил, что певец очень болен и он молится за его выздоровление.

Ранее сообщалось, что Куклачев с трудом дышит после инфаркта.

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