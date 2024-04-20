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Звезда «Интернов» намекнула на второго ребенка

Актриса Кристина Асмус призналась, что хочет второго ребенка

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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская актриса Кристина Асмус призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не планирует останавливаться на одном ребенке.

«В прошлый раз в Венеции я была беременной. Сейчас дочке 10 лет, и мы несколько дней назад приехали сюда вместе. В следующий приезд тоже рассчитываю быть беременной», — написала знаменитость.

Артистка уточнила, что планирует осуществить свой новый приезд в Италию меньше чем через 10 лет — по крайней мере, она на это надеется.

13 апреля Асмус поделилась, что отправилась вместе с дочерью Анастасией в отпуск. Артистка родила девочку от своего бывшего мужа Гарика Харламова.

Асмус и Харламов расстались в 2020 году. У знаменитостей есть дочь Анастасия. В январе ей исполнилось 10 лет. Через месяц после официального расторжения брака юморист начал встречаться с Юлией Ковальчук. Мать телеведущего неоднократно подчеркивала, что была рада их отношениям. Женщины не только быстро наладили общение, но и вместе путешествовали. В начале февраля Харламов и Ковальчук разошлись. Недавно юморист опроверг слухи о расставании с девушкой, опубликовав совместное фото.

Ранее Ортман призналась, что помирилась с Крайновой после конфликта.

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