Стало известно о снижении интереса к Киркорову

Менеджер агентства по организации праздников рассказал, что россияне стали чаще звать на корпоративы исполнителей песен 90-х и шансона, нежели Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Его слова передает kp.ru.

«На этой неделе прошло в закрытом от прессы и блогеров формате празднование дня рождения певицы Валерии. И там развлекал собравшихся и именинницу Антон Самойлов — как он сам себя называет, музыкальный персонаж. <...> Парень талантливый — внешне похож на актера Ивана Янковского, исполняет в его образе репертуар из сериала «Слово пацана» и другие хиты 80-х и 90-х», — поделился эксперт.

Он добавил, что самыми востребованными исполнительницами сейчас считаются Любовь Успенская и Ирина Круг, выступающие в жанре шансон. Среди мужчин-артистов популярностью пользуются Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Слава Медяник и др.

«Конечно, всегда остаются те, кто готов заплатить 5 мл рублей за звезду и придать мероприятию статус. Тут нет равных Филиппу Киркорову и Николаю Баскову. Для любителей поностальгировать также дорого и модно — Сергей Жуков и группа «Руки Вверх». Но таких заказов стало меньше», — подчеркнул эксперт.

Ранее певица Любовь Успенская пожаловалась медикам на плохое самочувствие.