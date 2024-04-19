Рэпера Платину на концерте в Томске увели со сцены сотрудники ОМОН

Рэпера Платину задержали сотрудники ОМОН во время концерта в Томске. Артиста увели со сцены, сообщает Telegram-канал Tomskpolit.

По данным канала, концерт состоялся в клубе «Face» в центре «Fакел». Сотрудники ОМОН зашли в зал во время выступления и увели Платину со сцены.

11 декабря в Екатеринбурге людей эвакуировали с концерта Платины. Поступило сообщение о минировании, и людей вывели из помещения, прервав выступление музыканта. Как сообщила арт-директор зала Дарья Кашина, концерт все-таки удалось продолжить, когда стало ясно, что сообщение о минировании ложное. По словам Кашиной, для организаторов очевидно, что «минирование» не случайно и связано с именем рэпера.

В мае 2021 года волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в песнях Платины и OG Buda. Эксперты направили обращение в Управление по контролю за оборотом наркотиков по Москве. Они отметили, что пропаганда наркотиков была найдена в пяти произведениях исполнителей, среди которых две песни Платины.

По словам главы ЛБИ Екатерины Мизулиной, после изучения материалов психологами и лингвистами обращение было направлено с просьбой провести проверку и привлечь к административной ответственности исполнителей. Она считает, что произведения не только «пестрят» наркотическим слэнгом, но и «одобряют» употребление наркотиков.

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