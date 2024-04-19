Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рэпера Платину на концерте в Томске увели со сцены сотрудники ОМОН

Рэпера Платину задержали во время концерта в Томске

close
100%
platina300

Рэпера Платину задержали сотрудники ОМОН во время концерта в Томске. Артиста увели со сцены, сообщает Telegram-канал Tomskpolit.

По данным канала, концерт состоялся в клубе «Face» в центре «Fакел». Сотрудники ОМОН зашли в зал во время выступления и увели Платину со сцены.

11 декабря в Екатеринбурге людей эвакуировали с концерта Платины. Поступило сообщение о минировании, и людей вывели из помещения, прервав выступление музыканта. Как сообщила арт-директор зала Дарья Кашина, концерт все-таки удалось продолжить, когда стало ясно, что сообщение о минировании ложное. По словам Кашиной, для организаторов очевидно, что «минирование» не случайно и связано с именем рэпера.

В мае 2021 года волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в песнях Платины и OG Buda. Эксперты направили обращение в Управление по контролю за оборотом наркотиков по Москве. Они отметили, что пропаганда наркотиков была найдена в пяти произведениях исполнителей, среди которых две песни Платины.

По словам главы ЛБИ Екатерины Мизулиной, после изучения материалов психологами и лингвистами обращение было направлено с просьбой провести проверку и привлечь к административной ответственности исполнителей. Она считает, что произведения не только «пестрят» наркотическим слэнгом, но и «одобряют» употребление наркотиков.

Ранее Паша Техник попал в больницу после словесной перепалки с полицией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами