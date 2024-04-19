Анна Седокова рассказала о самом правильном решении в своей жизни

Певица Анна Седокова в шоу «Утро. ТНТ» назвала самым правильным решением в жизни рождение первой дочери.

«Я тогда была ребенком в душе, но при этом была уже известной артисткой, могла обеспечить семью. И это было мое самое правильное решение – оставить ребенка, быть с ним рядом. Я не представляю жизни без своей старшей дочери, без средней, без сына», — отметила Седокова.

При этом она сделала особый акцент на том, что не жалеет о решении оставить именно старшую дочь, так как считает общение с ней наиболее ценным сейчас. По словам Седоковой, проводя время с ребенком, она «обнуляется» и чувствует себя моложе. Исполнительница убеждена, что родителям следует постоянно общаться со своими детьми, а не пускать их воспитание на самотек.

Недавно Анна Седокова продемонстрировала, как изменилась ее внешность за 26 лет. Певица опубликовала видеоролик, который начинается с черно-белых кадров, где она была запечатлена в 15 лет. Будущая певица стоит в джемпере с распущенными кудрявыми волосами и без макияжа. В конце артистка показала, как выглядит сейчас.

Ранее Собчак посмеялась, что Мизулина похожа на нее из нулевых.