Уехавшая в США Мария Машкова поблагодарила отца в свой день рождения

Уехавшая в США актриса Мария Машкова, дочь худрука Московского театра Табакова Владимира Машкова, обратилась к родителям в свой день рождения. Соответствующий пост артистка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мама! Папа! Вы мои рок-звезды! Как же я счастлива, что родилась именно у вас! Как мне повезло, что вы так сильно любили друг друга, когда приглашали меня на эту планету! Чувствую это каждой хромосомой...» — заявила актриса.

Она призвала людей рожать детей в любви и подытожила свой пост фразой: «Да будет мир во всем мире!»

Звезда «Не родись красивой» замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником, пара растит двоих детей: 12-летнюю Александру и 13-летнюю Стефанию. Знаменитость уже несколько лет живет с семьей в США, но до начала СВО она прилетала в Россию ради съемок. По словам Машковой, у ее мужа прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому она решилась на переезд. 10 ноября стало известно, что Машкова получила гражданство США.

Ранее создателей песни к фильму «Москва слезам не верит» обвинили в помощи ВСУ.