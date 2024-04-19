В России отказались от пиратских фильмов после ультиматума прокатчиков

Из афиш крупных сетей кинотеатров исчезло предсеансное обслуживание, популярный формат показа голливудских фильмов в паре с отечественными короткометражками. С 18 апреля киносети прекратили теневой прокат, отмечает РБК.

По данным «Яндекс. Афиша», фильм «Дюна 2», который ранее активно демонстрировался с короткометражками в московских и петербургских кинотеатрах, теперь доступен только в одном несетевом кинотеатре столицы. На сайтах «Синема Стар» и «Киномакс» предсеансного обслуживания для этого фильма уже нет.

Статистика из Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино показывает, что на 18 апреля в топ-20 самых кассовых фильмов дня не оказалось короткометражек или фильмов без официального дистрибьютора в России. Лидерами стали фильмы «Сто лет тому вперед», «Карина» и «Летучий корабль». В то время как ранее короткометражки составляли значительную часть топ-20, сейчас они ушли в тень.

В начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров призвала к отказу от предсеансного обслуживания в поддержку российских фильмов с 18 апреля по 12 мая. Некоторые дистрибьюторы, включая компанию «Атмосфера кино», направили письма кинотеатральным сетям с требованием не показывать пиратский контент в указанный период.

В случае невыполнения требований дистрибьюторы не будут продлевать лицензии на ленты, что сделает их показ невозможным.

Ранее актер Эйдельштейн получил по лицу на съемках фильма «Сто лет тому вперед».