Тимати приобрел новый автомобиль на фоне иска на 7 млн рублей

Рэпера Тимати заподозрили в покупке бронированного «Мерседеса» за 60 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Патриаршие».

В нем опубликовали видео, на котором две девушки садятся в авто, а затем уезжают в сопровождении. Сам музыкант не комментировал слухи о покупке нового автомобиля.

В канале пошутили, что теперь исполнителю придется оплачивать сразу же два места за парковку из-за габаритов машины. Издание «Вечерняя Москва» добавляет, что подобные авто делают под заказ, поэтому цена за него может быть выше 60 млн — будущий владелец самостоятельно выбирает отделку и прочие дополнения.

Накануне сообщалось, что иностранный бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада, который купил у рэпера Тимати долю в Black Star Burger, подал иск к музыканту на 7 млн рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд города Москвы накануне. Истцом является Совада, ответчиком Тимати, а третьим лицом привлекли ООО «Блэк Стар Фудс». Всего предприниматель планирует отсудить у рэпера 7 431 948 рублей. Причина неизвестна.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» хочет взыскать 10 тыс. рублей за Винни-Пуха.