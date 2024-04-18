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«Союзмультфильм» хочет взыскать 10 тыс. рублей за Винни-Пуха

На предпринимателя из Тамбова подал иск «Союзмультфильм» из-за Винни-Пуха

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Союзмультфильм

В Тамбовский районный суд поступил иск от ООО «Союзмультфильм» к неизвестному индивидуальному предпринимателю с требованием взыскать с мужчины 10 тыс. рублей и судебные расходы. Об этом сказано в Telegram-канале «Объединенной пресс-службы судов Тамбовской области».

Истец обвиняет ответчика в нарушении исключительных прав. Отмечается, что предприниматель использовал изображение персонажа Винни-Пуха в оформлении интерьера магазина. Заседание по делу пройдет 14 мая 2024 года.

Недавно сообщалось, что иностранный бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада, который купил у рэпера Тимати долю в Black Star Burger, подал иск к музыканту на 7 млн рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд города Москвы накануне. Причина неизвестна.

В ноябре 2023 года сообщалось, что предпринимательница Галина Жерздева подавала иск уже против Соваду о взыскании задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Блэк Стар Фудс». Она требует получить 63 млн рублей и неустойку — 339, 8 тыс. Тогда рэпер Тимати выступал третьим лицом в деле.

Ранее создателей песни к фильму «Москва слезам не верит» обвинили в помощи ВСУ.

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