«Союзмультфильм» хочет взыскать 10 тыс. рублей за Винни-Пуха

В Тамбовский районный суд поступил иск от ООО «Союзмультфильм» к неизвестному индивидуальному предпринимателю с требованием взыскать с мужчины 10 тыс. рублей и судебные расходы. Об этом сказано в Telegram-канале «Объединенной пресс-службы судов Тамбовской области».

Истец обвиняет ответчика в нарушении исключительных прав. Отмечается, что предприниматель использовал изображение персонажа Винни-Пуха в оформлении интерьера магазина. Заседание по делу пройдет 14 мая 2024 года.

Недавно сообщалось, что иностранный бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада, который купил у рэпера Тимати долю в Black Star Burger, подал иск к музыканту на 7 млн рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд города Москвы накануне. Причина неизвестна.

В ноябре 2023 года сообщалось, что предпринимательница Галина Жерздева подавала иск уже против Соваду о взыскании задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Блэк Стар Фудс». Она требует получить 63 млн рублей и неустойку — 339, 8 тыс. Тогда рэпер Тимати выступал третьим лицом в деле.

Ранее создателей песни к фильму «Москва слезам не верит» обвинили в помощи ВСУ.