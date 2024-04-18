Соседов займет кресло жюри шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов войдет в жюри нового шоу «ВИА Суперстар!» вместе с Лерой Кудрявцевой, Стасом Пьехой и Наташей Королевой. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на пресс-службу НТВ.

В будущем проекте за звание суперзвезд поборются восемь музыкальных коллективов, которые были популярны в 90-е годы. Соседов признался, что к судейству групп нужно подготовиться и произнес фразу: «Группы судить несложно, как и солистов, если вы умеете судить и знаете, что конкретно судите».

Соседов добавил, что к коллективам будет больше требований, нежели к сольным исполнителям. По его словам, ВИА должен выглядеть как спаянный коллектив, а не набор отдельных музыкантов. Создатели проекта, в свою очередь, подчеркнули, что на шоу группы будут зарабатывать баллы — победителем станет та, что собрала большее количество очков. Каждый выпуск «ВИА Суперстар!» будет посвящен отдельной теме.

В конце января Соседов заявил, что у него были конфликты с руководством шоу «За гранью» из-за смеха, что и стало причиной его увольнения. По словам Соседова, он не стал идти на поводу у руководства и заявил, что будет вести программу, «как чувствует». Свое увольнение из шоу критик назвал абсолютно неожиданным как для него самого, так и для продакшна. Он признался, что не знает причин подобного решения.

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