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Ирина Ортман о «Новой Фабрике звезд»: «Заностальгировала»

Певица Ортман: продюсеры «Новой Фабрики звезд» смогли передать накал страстей

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Личный архив Ирина Ортман

Певица Ирина Ортман призналась в беседе с teleprogramma.pro, что немного «заностальгировала» после просмотра проекта «Новая Фабрика звезд».

Ортман похвалила «Новую Фабрику звезд», отметив, что шоу интересно смотреть. По словам артистки, при этом чувствуется, что герои проекта не живут друг с другом 24/7, как это было в оригинальной программе. Она также выделила работу продюсеров.

«Продюсеры этого проекта молодцы. Они сумели передать вот это накал страстей, который происходит в пятничных шоу, как у нас. Видно, как ребята друг за друга болеют, когда особенно голосуют команды. Это всегда очень и очень интересно. Мне понравилось», — поделилась исполнительница.

Ирина Ортман стала финалисткой 3-го сезона шоу «Фабрика звезд». Она выступала в составе группы «Тутси».

3 марта стартовала «Новая Фабрика звезд». В первую пятерку участников проекта попали сын Тины Канделаки Лео, участница проекта «Искра» Яндекс Музыки Дарья Кочнева, сын шансонье Михаила Круга Александр, джазовая певица Мария Гордеева и алтайский самородок Никита Уфимцев.

Ранее Ирина Салтыкова объяснила, почему ее дочь не пойдет на «Новую Фабрику звезд».

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