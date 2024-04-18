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Фильм «Бриллиантовая рука» снова покажут на больших экранах

Фильм «Бриллиантовая рука» покажут в кино в честь 100-летия «Мосфильма»

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Мосфильм

Фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» снова покажут на больших экранах. Об этом сообщает ТАСС.

Показ «Бриллиантовой руки» приурочен к 100-летию студии «Мосфильм». Зрители смогут посмотреть картину в формате 4K с 25 апреля в Москве.

«Фильм остается близким зрителю и спустя 55 лет и неизменно собирает большое количество людей у телевизора. Теперь мы приглашаем аудиторию насладиться этим шедевром советского кинематографа на большом экране в улучшенном изображении и звуке и ощутить атмосферу 1960-х, когда комедия впервые вышла в прокат», — заявил директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев.

27 февраля стало известно, что ТНТ снимет фильм по мотивам советской комедии «Бриллиантовая рука». Над созданием новой картины будут работать авторы двух предыдущих новогодних проектов канала, переосмысляющих советскую классику, — «СамоИрония Судьбы» и «Иван Васильевич меняет все!» — режиссеры Миша Семичев и Роман Ким, а также креативные продюсеры Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

Ранее композитор «Бриллиантовой руки» возмутился съемками пародии на фильм.

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