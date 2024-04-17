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Умер советский актер Виктор Степанов

В Москве в возрасте 77 лет скончался советский актер Виктор Степанов

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Моснаучфильм

В Москве в возрасте 77 лет умер советский актер Виктор Степанов. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации агентства, артист скончался в своей квартире на улице Дорожной. Он страдал хроническим обострением легочной болезни и онкологическим заболеванием почек.

Степанов родился 1 декабря 1946 года. Он исполнил одну из ролей в фильме режиссера Бориса Долина «Верные сердца», вышедшем в 1959 году. Эта кинолента стала единственной в кинокарьере актера. В дальнейшем он выбрал для себя другую карьеру. Степанов работал в российской самолетостроительной корпорации «МиГ», которая занимается конструированием, изготовлением, поддержанием и ремонтом самолетов марки МиГ.

До этого стало известно о смерти актера московского театра «Геликон-Опера» Дмитрия Овчинникова. Ему было 50 лет. В фильмографии актера более 60 проектов, среди которых «Достоевский», «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Катя-Катя», «Ивановы-Ивановы», «Полярный», «Склифосовский», «Триггер», «История болезни».

Ранее российский актер внезапно умер после празднования юбилея.

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