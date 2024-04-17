Волочкова пожаловалась на задергавших ее дочь журналистов

Балерина Анастасия Волочкова назвала свою дочь Ариадну непубличным человеком, который не хочет «светиться». Об этом бывшая солистка Большого театра рассказала mk.ru.

«Вы не представляете, сколько журналистов ее задергали. Она даже псевдоним себе взяла, потому что не хочет, чтобы ее ассоциировали только с Анастасией Волочковой», — заявила танцовщица.

Волочкова возмутилась словами корреспондента издания, «упрекнувшего» ее в том, что она редко видится с дочерью. Она заявила, что они просто не афишируют свои встречи, и добавила, что Ариадна не может каждый день приезжать к ней.

«Дочь приезжает, когда захочет и когда может. Она ко мне и со своим молодым человеком приезжала и оставалась, как сейчас, с ночевкой», — сказала балерина.

У Волочковой от бизнесмена Игоря Вдовина есть дочь, Ариадна несколько лет живет со своим отцом и мачехой. Девушка объясняла в интервью, что решилась на это ради экономии времени: у родителя квартира в центре Москвы, и ей гораздо удобнее добираться от него до места учебы и на тренировки. А с матерью она встречается в свободное время, приезжая к ней в гости. Дочь артистки также признавалась, что у нее сложились теплые дружеские отношения с мачехой.

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