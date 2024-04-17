Прокуратура Москвы проверит высказывания Татьяны Лазаревой* об ударах украинских БПЛА

Столичная прокуратура начнет проверку по поводу неоднозначных высказываний российской актрисы Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом) об ударах украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава комитета Госдумы по культуре, депутат партии «Единая Россия» Елена Ямпольская.

«Поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать о ее результатах», — говорится в ответе надзорного органа.

Причиной для проверки стали «циничные комментарии» артистки по поводу ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам.

Ямпольская ранее обещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность Лазаревой. Она прокомментировала фрагмент из интервью телеведущей, где та призналась, что, к своему сожалению, радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города. По мнению Ямпольской, после таких слов артистке даже «в запойном бреду» не стоит думать о возвращении на родину.

После начала спецоперации Лазарева улетела с дочерями в Испанию.

Ранее актер Оскар Кучера говорил, что Татьяна Лазарева ничем не отличается от фашистов.