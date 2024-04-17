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Егор Крид о дружбе с Джастином Бибером: «Просто сзади стояли»

Рэпер Егор Крид заявил, что случайно попал на видео с Джастином Бибером

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egorkreed/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Егор Крид признался, что случайно оказался на одном видео с Джастином Бибером и его супругой Хейли. Его слова передает Super.ru.

«Так совпало, что мы просто стояли сзади», — признался музыкант.

Он добавил, что на момент съемки находился в компании Лэндона Баркера, сына барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера. Они искали «кента» Крида на фестивале Coachella.

В начале апреля Крид спровоцировал слухи о романе с блогершей и стримершей Аминой Тендерлибае, которая известна в сети как Tenderlybae и «королева Twitch». Об этом сообщили в Telegram-канале «Курятник». Там появился видеоролик, смонтированный из кадров различных совместных трансляций пары. На них Егор Крид и Амина Тендерлибае обнимаются и флиртуют друг с другом.

При этом молодые люди пока никак не подтверждали свой роман и не комментировала слухи. Некоторые пользователи соцсетей решили, что новость — часть пиар-стратегии, поскольку блогерша снималась в клипе рэпера.

В разное время СМИ писали о романах 29-летнего Крида со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, моделью Дианой Мелисон, певицей Нюшей, участницей шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной, а также блогером Валей Карнавал, которая снялась в одном из его клипов.

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