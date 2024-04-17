Егор Кончаловский объяснил разницу между Михалковым и Андреем Кончаловским

Режиссер Егор Кончаловский на шоу Елены Ханги объяснил разницу между своим отцом Андреем и дядей Никитой Михалковым.

«Никита всегда был гиперпатриотом в хорошем смысле, славянофилом. Ему нравились Обломов, барская жизнь… А отец больше ориентирован на латинскую культуру. Недаром очень уважает и восхищается Возрождением, второй дом у него был в Италии. Так сложилось, что они разные», — пояснил Кончаловский.

Режиссер отметил, что после ухода бабушки Натальи Кончаловской братья стали жить порознь. По словам Кончаловского, ему ближе позиция Михалкова, так как ему тоже чуждо все западное. Тем не менее артист признается, что хотел бы вернуться в Лондон. При этом кинематографист опасается, что его не пустят в Великобританию, где провел восемь лет своей жизни, из-за нестабильной политической обстановки.

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