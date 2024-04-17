Звезда «Холостяка» ответила на вопрос о романе с Кологривым

Блогер и экс-участница шоу «Холостяк» Виолетта Оноприенко опровергла слухи о романтических отношениях с актером Никитой Кологривым. Об этом девушка написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Отвечаю один раз — и закрываем эту тему! У нас была общая компания, приятельские отношения как со всеми моими знакомыми и друзьями. Люди очень много любят придумывать ненужного, выставлять все, как им удобно Лишь бы сплетни распустить», — написала Оноприенко (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Недавно актер Никита Кологривый признался в романе с актрисой Агатой Муцениеце. Артист добавил, что «это потребность всех артистов, которые играют пары в кино». По его словам, этот роман расстроил бывшего мужа Муцениеце Павла Прилучного.

До этого вскрылось, что Кологривый тайно встречался с Муцениеце, когда они снимались в проекте «Я — медведь». В окружение Муцениеце говорили, что артистка не воспринимала эти отношения серьезно. В какой-то момент о романе узнала жена Кологривого, из-за этого супруги развелись. До этого Кологривый отрицал эту информацию.

Ранее Никита Кологривый назвал Гордона чертом после скандала в эфире телешоу.