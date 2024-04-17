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«Потому что он черт»: Кологривый резко высказался о скандале с Гордоном

Актер Никита Кологривый назвал Гордона чертом после скандала в эфире телешоу

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Александр Кряжев/РИА Новости

Актер Никита Кологривый в беседе с Лаурой Джугелией на YouTube назвал Александра Гордона «чертом» после скандала в эфире телешоу.

«Да откуда я знаю, чего он там хотел? Я просто не терплю такой тон. Все. Чего он там хотел, пусть бабушки выясняют на НТВ. Пусть сидят и решают там с экстрасенсами, почему Гордон так решил. Потому что он черт просто, и все — по жизни. Все очень просто», — возмутился Кологривый.

При этом артист признался, что изначально рассчитывал на интервью с Гордоном, но лишь незадолго до эфира понял, что надо будет обсуждать фильм «Подельники». Актер подчеркнул, что совершенно не жалеет о случившемся. По словам звезды «Слова пацана», он вышел из студии одухотворенный и радостный с ощущением, будто «сунул в морду кому надо».

«То, что просидел там, просто жуть. Этот зал, эти люди — все как куклы какие-то», — резюмировал Кологривый.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Ранее Лолита раскрыла реакцию Пугачевой на участие в вечеринке Ивлеевой.

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