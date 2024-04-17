Ургант «разнес зал» после звонка Эрнста в прямом эфире КВН

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст в прямом эфире телеигры КВН позвонил Ивану Урганту и публично поздравил его с днем рождения. Об этом пишет Telegram-канал «Субъективный Крафти».

«Митя Хрусталев поздравил с днем рождения Урганта, потом Эрнст позвонил ему прям из зала, и Ургант пару раз разнес зал. Зал хором кричит: «С днем рождения!» — сообщил владелец канала.

13 марта Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Последним на сегодняшний момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия «Елки-8» (2021).

С призывом запретить фильм с Ургантом выступил активист Виталий Бородин. Он направил соответствующее обращение министру культуры России Ольге Любимовой, заявив, что снявшиеся в картине артисты якобы выражают «антироссийскую позицию».

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