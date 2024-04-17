Сергей Соседов объяснил, почему принципиально не слушает новые песни Пугачевой

Критик Сергей Соседов в разговоре с «Ридусом» заявил, что песни Аллы Пугачевой не прошли проверку временем.

«Что было, то было. Для того времени это было интересно, ново. Но она не выдержала испытания временем! Многие думали, что она вечная, что ее песни — надолго. Но, к сожалению, она пережила свои песни. То есть не песни ее пережили, а она пережила их, как и свой успех, и свою славу», — высказался Соседов.

Он заверил, что из принципа не будет слушать никаких новых песен Пугачевой, так как для критика ее не существует — ни как женщины, ни как артистки. При этом Соседов признал, что песни Примадонны были действительно «достойными» в то время, когда Пугачева шла в ногу со временем на пике своей популярности. Критик убежден, что для артиста нет ничего хуже, чем пережить свою славу и дойти до состояния, когда «уже не нужна и почти выжила из ума».

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