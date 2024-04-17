Элли попала в страну Жевунов в первом тизере «Волшебника Изумрудного города»

Кинокомпания «Централ Партнершип» на своем YouTube-канале опубликовала первый трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города».

В видеоролике маленькая девочка Элли ссорится с родителями и попадает в большой ураган вместе со своей собакой Тотошкой. Стихия переносит девочку в страну Жевунов, где она встречает своих верных друзей и помощников: Трусливого Льва, Страшилу и Железного Дровосека. Им предстоит отправиться в Изумрудный город, чтобы найти Волшебника и не попасть в плен к колдунье Гингеме.

В фильме Светлана Ходченкова играет Гингему, а Дмитрий Чеботарев — Урфина Джуса. Актриса отмечала, что не узнала себя в гриме и сценическом костюме. Евгений Чумак стал Страшилой, Артур Ваха перевоплотился в Трусливого Льва, Юрий Колокольников — Железный Дровосек, а роль маленькой девочки Элли досталась 8-летней Екатерине Червовой.

Уже стало известно, что картина получит продолжение. На этот раз персонажам предстоит путешествие в новую Фиолетовую страну, где герои сразятся с Летучими обезьянами и встретятся лицом к лицу с опасной колдуньей Бастиндой.

Ранее звезда «Приключений Буратино» возмутилась ремейком фильма.