Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Элли попала в страну Жевунов в первом тизере «Волшебника Изумрудного города»

Вышел первый тизер фильма «Волшебник Изумрудного города» с Ходченковой-злодейкой

close
100%
Централ Партнершип

Кинокомпания «Централ Партнершип» на своем YouTube-канале опубликовала первый трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города».

В видеоролике маленькая девочка Элли ссорится с родителями и попадает в большой ураган вместе со своей собакой Тотошкой. Стихия переносит девочку в страну Жевунов, где она встречает своих верных друзей и помощников: Трусливого Льва, Страшилу и Железного Дровосека. Им предстоит отправиться в Изумрудный город, чтобы найти Волшебника и не попасть в плен к колдунье Гингеме.

В фильме Светлана Ходченкова играет Гингему, а Дмитрий Чеботарев — Урфина Джуса. Актриса отмечала, что не узнала себя в гриме и сценическом костюме. Евгений Чумак стал Страшилой, Артур Ваха перевоплотился в Трусливого Льва, Юрий Колокольников — Железный Дровосек, а роль маленькой девочки Элли досталась 8-летней Екатерине Червовой.

Уже стало известно, что картина получит продолжение. На этот раз персонажам предстоит путешествие в новую Фиолетовую страну, где герои сразятся с Летучими обезьянами и встретятся лицом к лицу с опасной колдуньей Бастиндой.

Ранее звезда «Приключений Буратино» возмутилась ремейком фильма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами