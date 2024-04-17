Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Манижа столкнулась с «отменой» из-за сочувствия террористам после трагедии в «Крокусе»

Певица Манижа лишилась концертов после слов о публичной пытке террористов

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Манижа столкнулась с отменой в России после сочувственных слов в адрес террористов, виновных в трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, артистка лишилась фестивалей, больших концертов и сборных выступлений после слов о «публичной пытке» террористов из «Крокуса». Мнение Манижи возмутило общественников, вслед за этим певица столкнулась с массовой отменой своих выступлений. Теперь она выступает только на корпоративах и частных вечеринках с гонораром в 1,5 миллиона рублей.

В райдере артистки — перелет бизнес-классом для Манижи, ее ребенка и продюсера, команде придется довольствоваться экономклассом. Также она настаивает на автомобиле представительского класса, номере люкс или полулюкс и наличии охранника на площадке. При этом исполнительница оставляет за собой право отменить выступление, если заказчик не выполнит некоторые условия райдера.

Ранее Анна Семенович призналась, что пила таблетки от диабета для похудения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами