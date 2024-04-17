Манижа столкнулась с «отменой» из-за сочувствия террористам после трагедии в «Крокусе»

Певица Манижа столкнулась с отменой в России после сочувственных слов в адрес террористов, виновных в трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, артистка лишилась фестивалей, больших концертов и сборных выступлений после слов о «публичной пытке» террористов из «Крокуса». Мнение Манижи возмутило общественников, вслед за этим певица столкнулась с массовой отменой своих выступлений. Теперь она выступает только на корпоративах и частных вечеринках с гонораром в 1,5 миллиона рублей.

В райдере артистки — перелет бизнес-классом для Манижи, ее ребенка и продюсера, команде придется довольствоваться экономклассом. Также она настаивает на автомобиле представительского класса, номере люкс или полулюкс и наличии охранника на площадке. При этом исполнительница оставляет за собой право отменить выступление, если заказчик не выполнит некоторые условия райдера.

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