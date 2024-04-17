Союз художников выбрал возможных авторов памятника Рериху

В Ленинградской области на малой родине художника Николая Рериха — в Изваре — скоро появится памятник. Как пишет издание «Фонтанка», окончательный дизайн будет представлен к концу мая, но уже определены основные участники конкурса.

К 16 апреля Союз художников выберет четырех из шести участников, которые будут дорабатывать свои проекты памятников. Победитель будет объявлен примерно через полтора месяца.

Памятник будет установлен в деревне Извара Волосовского района Ленинградской области, где прошло детство художника, известного своими работами, на которых изображался Тибет.

27 сентября исполнится 150 лет со дня рождения Николая Рериха. Он известен не только своими картинами, но и философскими трудами, литературной деятельностью, археологией и общественной работой.

До этого Ксения Собчак показала свою новую картину за полмиллиона рублей. Ведущая отправилась на ярмарку современного искусства Catalog в типографии Сытина на Пятницкой. На ярмарке Ксения Собчак купила новую работу в свою коллекцию.

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