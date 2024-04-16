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1C Game Studios и театр Ермоловой объявили о работе над проектом «Война Миров: Сибирь»

1C Game Studios и театр Ермоловой сообщили о работе над игрой «Война Миров: Сибирь»

1C Game Studios и театр Ермоловой объявляют о совместной работе над проектом «Война Миров: Сибирь». Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе 1C Game Studios.

Действие игры «Война Миров: Сибирь» происходит в России, где несколько героев, спасая свою жизнь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Империи. Как сообщили в 1C Game Studios, впервые в истории отечественной игровой индустрии актеры будут не только озвучивать персонажей, но и примут непосредственное участие в их создании. Оцифрованные образы артистов будут использованы для создания игровых героев, их лиц и движений.

«Видеоигры занимают уникальное положение — они находятся на стыке искусства и технологий. Это один из самых популярных и молодых видов творчества. Театральное искусство, наоборот, одно из древнейших. Оно имеет уникальные особенности и богатую историю, благодаря чему не теряет актуальности. Мы успешно работаем с передовыми технологиями и выпускаем игры самых разных жанров, от авиасимулятора до онлайнового шутера. Перед нами стоит амбициозная цель – научиться рассказывать историю и строить интересные миры. Театр умеет создавать неповторимую атмосферу и погружать в нее зрителя. Она стирает грань между искусством и реальностью. Это именно то, что требуется при работе над масштабным сюжетно-ориентированным проектом», — заявил директор 1C Game Studios Альберт Жильцов.

Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков заявил, что театр в меньшей степени, чем другие виды искусства, зависит от технологий, однако он открыт поискам и экспериментам.

«Необходимо пробовать использовать в своей работе то, что придумывают умные талантливые люди. Поэтому участие в создании новой компьютерной вселенной – бесценный опыт для нас и для наших артистов. Ведь театр – это не только сцена, а весь мир, как сказал когда-то великий Шекспир», — добавил Меньшиков.

В начале апреля вышла отечественная игра «Смута» про Россию 1612 года.

Ранее Британская академия кино и телевизионных искусств назвала самого культового персонажа в истории видеоигр.

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