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Милонов оценил слова Тарасовой, выступившей против признания Пугачевой иноагентом

Депутат Милонов: позиция Тарасовой по Пугачевой является частной

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Позиция заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, которая выступила против признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом в интервью журналистке Ксении Собчак, является частной. Таким мнением в беседе с интернет-изданием «Абзац» поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он уточнил, что в связи с этим такое мнение не должно навязываться в качестве авторитетного. По его мнению, многие люди подвержены логической ошибке, которой пользуется Ксения Собчак.

«У нас есть такой комплекс постсоветский, который, судя по всему, Ксения Анатольевна хочет поддержать, что если человек хорош в одном, то он хорош во всем остальном. [Якобы] если человек – хороший тренер по фигурному катанию, значит, прекрасно разбирается в эстраде и тем более в неких моральных аспектах», — пояснил Милонов.

Накануне Тарасова назвала стыдом и идиотством требования признать Пугачеву иноагентом. Она сравнила отмену артистки с гонениями музыкантов Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича. В 1978 году их лишили гражданства СССР. Только после распада СССР они смогли вернуться обратно.

Ранее в Госдуме посоветовали Пугачевой извиниться ради выступлений в России.

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